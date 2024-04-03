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İHH, Suriye'de 60 bin kişiye iftar verdi

İHH, Suriye'de 60 bin kişiye iftar verdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, iç savaşın devam ettiği Suriye’de ramazan ayının ilk 20 gününde 60 bin kişiye iftar verdi.

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"Ramazan Kardeşliğe Çağrı" sloganıyla 2024 yılı ramazan faaliyetlerini sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, iç savaşın devam ettiği Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak iftar ikram ediyor.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye’de ramazan çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Tahiroğlu, ramazanın başından beri her gün iftar dağıttıklarını belirterek, "Suriye'nin İdlib, Afrin, Azez, El Bab ve Cerablus gibi bölgelerinde her gün 3 bin kişiye iftar ikram ediyoruz. Ramazan ayının ilk 20 gününde Suriye içerisinde yetim, dul, yaşlı ve ihtiyaç sahibi 60 bin kişiye iftar verdik." dedi.

Hayırseverleri ramazanın son günlerinde destek vermeye davet eden Tahiroğlu, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bu yılki sloganımız Ramazan Kardeşliğe Çağrı oldu. Bu vesileyle hayırseverleri başta savaş bölgeleri olmak üzere tüm dünyadaki mazlum ve ihtiyaç sahiplerine destek vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.

İHH, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye’de yardım çalışmaları yürütüyor.

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