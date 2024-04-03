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AB, Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlenen İsrail saldırısını kınadı

AB, Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlenen İsrail saldırısını kınadı

Avrupa Birliği (AB), İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlenen hava saldırısını kınadı.

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AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, "Son derece gergin olan bu bölgesel durumda azami itidal gösterilmesi zorunludur." ifadesi kullanıldı.

Bölgede gerilimin tırmanmasının kimsenin yararına olmadığı vurgulanan açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen ve can kayıplarına neden olan saldırı kınandı.

Açıklamada, "Diplomatik ve konsolosluk binalarının ve personelinin dokunulmazlığı ilkesine, uluslararası hukuka uygun olarak her durumda ve her koşulda saygı gösterilmelidir." ifadesine yer verildi.

İran'ın Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesine saldırı

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

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