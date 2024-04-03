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PFDK kararlarına Trabzonspor'dan sert tepki: Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin

PFDK kararlarına Trabzonspor'dan sert tepki: Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin

Trabzonspor Kulübü, olaylı Fenerbahçe derbisinin cezalarının açıklanması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet etti.

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Trabzonspor Kulübü, 17 Mart'ta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca kulübe verilen iç sahada 6 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin!" ifadesi kullanıldı.

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