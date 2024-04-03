BIST 8.963
DOLAR 31,94
EURO 34,54
ALTIN 2.336,33
HABER /  GÜNCEL

Kayseri'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada karar

Kayseri'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada karar

Kayseri'de komşular arasında çıkan kavgada 5 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin yargılanan mahalli sanatçı ve oğlu hapse çarptırıldı, eşi ise beraat etti.

Abone ol

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar mahalli sanatçı M.I, karısı G.I. ile tutuklu oğlu M.I. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı öncesi mütalaasını yineleyerek, tutuklu sanık M.I'nın "öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından, tutuksuz sanık M.I'nın "silahla tehdit" suçundan cezalandırılmasını, G.I'nın ise beraatini talep etti.

Tutuklu sanık M.I. savunmasında, olaydan önce babasının tehdit edildiğini öne sürerek, "Resmi mercilere şikayet ettik. O gün ailemi korumak istedim. Yere doğru ateş ettim. Kimseye zarar verme niyetinde değildim. Korkutma amacıyla ateş ettim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı.

Baba M.I. ise önceki ifadesini tekrar ederek, "Karşı taraf daha önce evimi bastı. Eşimi ve çocuğumu bıçakladı. Uzaklaştırma kararı aldırdık. Oğlum namusunu korudu. Bunlar komşuluk nedir bilmiyorlar. Oğlumun beraatini ve tahliyesini istiyorum." dedi.

Sanık G.I. da suçlamaları reddederek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, mahalli sanatçı M.I'ya "silahla tehdit" suçundan 4 yıl 22 gün, oğluna ise 5 kişiye yönelik eyleminden dolayı "kasten yaralama"dan toplam 32 yıl, "öldürmeye teşebbüs"ten 12 yıl hapis verdi.

Heyet, sanık G.I'nın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokağı'nda 15 Ağustos 2022'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada, M.I'nın tüfekle etrafa ateş etmesi sonucu saçmaların isabet ettiği N.D, Y.M.S, S.A, K.S. ve E.A. yaralanmış, M.I, babası M.I. ve annesi G.I. gözaltına alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Kültür Yolu Festivali, Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile başlıyor
Türkiye Kültür Yolu Festivali, Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile başlıyor
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, mazbatasını aldı
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, mazbatasını aldı
Şehir Tiyatrolarının düzenlediği 38. Çocuk Şenliği 21 Nisan'da başlayacak
Şehir Tiyatrolarının düzenlediği 38. Çocuk Şenliği 21 Nisan'da başlayacak
MHP'li Semih Yalçın'dan MHP'ye karşı algı operasyonu tepkisi
MHP'li Semih Yalçın'dan MHP'ye karşı algı operasyonu tepkisi
Sinop'ta av tüfeğiyle vurularak ölen çocuğun cenazesi defnedildi!
Sinop'ta av tüfeğiyle vurularak ölen çocuğun cenazesi defnedildi!
Botsvana, Almanya'yı tehdit etti: 20 bin fil göndeririz!
Botsvana, Almanya'yı tehdit etti: 20 bin fil göndeririz!
Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, mazbatasını aldı
Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, mazbatasını aldı
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev'den Türkiye'ye taziye mesajı
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev'den Türkiye'ye taziye mesajı
Fransa'da aşırı sağ parti kurucusu Jean-Marie Le Pen vesayet altına alındı
Fransa'da aşırı sağ parti kurucusu Jean-Marie Le Pen vesayet altına alındı
"Yanlış kan verilip komaya giren genç" iddialarına inceleme
"Yanlış kan verilip komaya giren genç" iddialarına inceleme
Kocaeli'de orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı yapıldı
Kocaeli'de orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı yapıldı
KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 87. yılı kutlandı
KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 87. yılı kutlandı