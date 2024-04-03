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Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, mazbatasını aldı

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, mazbatasını aldı

CHP'den Amasya Belediye Başkanı seçilen Turgay Sevindi, mazbatasını alarak görevine başladı.

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Sevindi'ye mazbatasını, adliye binasında Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Arif Keleşoğlu ve İlçe Seçim Kurulu üyeleri verdi.

Sevindi, daha sonra partililerle belediye binasına giderek, görevi Bayram Çelik'ten devraldı.

Sevindi, burada yaptığı konuşmada, halkın büyük desteğiyle seçildiğini belirterek, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.

Eski Belediye Başkanı Bayram Çelik'e hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Sevindi, "Kendisiyle bir dönem belediye meclis üyeliği de yaptım, bu şehre katkıları büyüktür. Amasya halkının teveccühüyle bu makama geldik. Vatandaş odaklı hizmet edeceğiz. Kazanan Amasya oldu, Amasya'da kimse kaybetmedi." dedi.

Çelik de Sevindi'ye görevinde başarılar diledi.

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