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"Yanlış kan verilip komaya giren genç" iddialarına inceleme

"Yanlış kan verilip komaya giren genç" iddialarına inceleme

Batman'da talasemi hastası gence tedavisi sırasında yanlış kan verildiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.

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Batman'da yaşayan talasemi hastası Furkan İçyer'in (24) babası Ömer İçyer (58), yaptığı açıklamada, oğlunun kan değişim zamanı geldiğini ve işlem için 1 Nisan'da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiğini söyledi.

Hastaneye ulaştıktan 2 saat sonra başka bir hasta tarafından aranarak oğlunun fenalaştığını öğrendiğini belirten İçyer, şöyle devam etti:
"Hemen hastaneye gittim. Hastaneye varıncaya kadar oğlum yoğun bakıma alınmıştı. 2 gün yoğun bakımda kalan oğlum, sonra normal servise alındı. Doktorlar oğlumun neden böyle olduğuna dair bir şey demediler. Bazı hastane çalışanları yanlış kan takıldığını söyledi. Oğlumun yanında yatan başka bir hasta daha vardı. O bana telefon açtı. Furkan'ın durumunun çok kötü olduğunu, yoğun bakıma aldıklarını, Furkan'a yanlış kan verildiğini söyledi. Oğlum ölümden döndü. Hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağım."

Akdeniz anemisi nedir?

Akdeniz anemisi (Talasemi), başta Akdeniz ülkeleri olmak üzere Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde sık görülen genetik bir kan hastalığıdır. Akdeniz ülkelerinde daha sık görüldüğü için de Akdeniz anemisi ismini almıştır.

Akdeniz anemisi (beta talasemi) anne ve babadan çocuklara kalıtsal olarak geçen, önlenebilir bir kan hastalığıdır. Her yıl en az 400 bine yakın Akdeniz anemisi hastası doğmakta ve tedavi görmektedir.

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