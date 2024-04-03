Milli motosikletçiler, İspanya'da Avrupa Ralli Kupası'nda yarışacak

Milli motosikletçiler, İspanya'da Avrupa Ralli Kupası'nın açılış ayağında madalya mücadelesi verecek.Abone ol
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ralli Kupası'nda sezonun ilk yarışları 6-13 Nisan tarihlerinde İspanya'nın Galiçya bölgesinde gerçekleştirilecek.
Organizasyonda Türkiye'yi ay-yıldızlı motosikletçilerden Süleyman Aydın, Tolga Alkan, Ejder Tekin Erişti ve Engin Kap, temsil edecek.
Sporcular, 7 gün sürecek rallide 1200 kilometrelik özel parkuru geçerek dereceye girmeye çalışacak.