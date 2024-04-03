Hasip Kaplan'dan skandal Van kararı tepkisi: Bu gidişle Tayyibin sonu...

HDP'li eski vekil Hasip Kaplan, Van'da seçimleri kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın mazbatasının AK Partili adaya verilmesini eleştirirken skandala imza attı. Kaplan, "Bu gidişle Tayyibin sonu Saddam'dan beter olacak" paylaşımıyla provokasyonun fitilini ateşledi.

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Van'da İl Seçim Kurulu'nun DEM Partili Abdullah Zeydan’ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle mazbatasını ikinci sıradaki AK Parti adayına vermesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

DEM Parti, mazbatanın seçimi kaybeden AK Parti adayına verilmesi kararına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuru yaptı. Başvuruda, Van İl Seçim Kurulu kararının iptali istendi.

Yasal süreç devam ederken ateşe benzin döktü

Henüz bir şey netleşmeyip partisi YSK'ya itiraz ederken, HDP'li milletvekili Hasip Kaplan benzine ateş dökmeyi tercih etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaplan, "Bu gidişle Tayyibin sonu Saddam'dan beter olacak" dedi.

Van'da İl Seçim Kurulu'nun kararıyla yükselen tansiyonun üstüne Kaplan'ın paylaşımı ortamı daha da gerdi.

9 ay önce seçilen cumhurbaşkanını Saddam ile kıyasladı

Daha 9 ay önce yüzde 52 ile seçilen bir cumhurbaşkanını alenen ölümle tehdit eden, hedef gösteren Kaplan, iktidarı öneminde Kürt vatandaşları yönelik açılımların mimarı Erdoğan'ı, ülkesini kan ve demir yumrukla yöneten Saddam ile kıyasladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası özeleştiri yapması Kürt vatandaşlarına yönelik bakış açısı bilinmesine rağmen Kaplan'ın Erdoğan'ı hedef göstermesi büyük tepki çekti.

Kararı Erdoğan mı verdi?

Kaplan'ın paylaşımındaki bir diğer sorunlu tarafı da Van İl Seçim Kurulu'nun kararını doğrudan Erdoğan'a bağlaması oldu. Seçime ilişkin kararların son adresinin YSK olduğununun bilinmesine rağmen ihaleyi Erdoğan'a yıkması sorumsuzluk olarak gösteriliyor.

Öfke kontrolü olmayan bir isim

Hasip Kaplan'ın fevri çıkışları yeni değil. Kaplan, görev yaptığı dönemde TBMM'de tansiyonu yükselten çıkışlarıyla gündemden düşmeyen bir figürdü. 2011 yılında BDP Grup Başkanvekili iken Kaplan, AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'nin sözlerine sinirlenerek, konuşma yaptığı kürsüdeki bardağı kırıp kırık parçaları kürsüden aşağı fırlatmıştı.