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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 195 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 195, Palandöken'de 159, Ergan'da 126, Sarıkamış'ta 113, Kartalkaya'da 102, Zigana'da 60, Hesarek'te 53, Yalnızçam'da 43, Yıldız Dağı'nda 35, Erciyes'te 25, Gevaş'ta 9, Uludağ'da 8 ve Ilgaz'da 1 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez
04.04.2024
En düşük
En yüksek
Hakkari
AB
-7
7
Palandöken
AB
0
9
Kartalkaya
PB
-1
12
Ergan
PB
2
11
Sarıkamış
AB
-1
13
Hesarek
PB
4
14
Erciyes
AB
5
16
Ilgaz
ÇB
2
14
Yalnızçam
AB
0
10
Uludağ
PB
6
11
Yıldız Dağı
AB
1
28
(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu )

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