Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 195 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 195, Palandöken'de 159, Ergan'da 126, Sarıkamış'ta 113, Kartalkaya'da 102, Zigana'da 60, Hesarek'te 53, Yalnızçam'da 43, Yıldız Dağı'nda 35, Erciyes'te 25, Gevaş'ta 9, Uludağ'da 8 ve Ilgaz'da 1 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez

04.04.2024

En düşük

En yüksek

Hakkari

AB

-7

7

Palandöken

AB

0

9

Kartalkaya

PB

-1

12

Ergan

PB

2

11

Sarıkamış

AB

-1

13

Hesarek

PB

4

14

Erciyes

AB

5

16

Ilgaz

ÇB

2

14

Yalnızçam

AB

0

10

Uludağ

PB

6

11

Yıldız Dağı

AB

1

28

(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu )