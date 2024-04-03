'Beni reis gönderdi' diyerek kapıları açıyorlar! Nevzat Çiçek 'AK Parti'de kibir' ile ilgili isim verdi

AK Parti'de seçim bitti özeleştiri başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kibir uyarısından sonra AK Parti'de yanlışlar ortaya serilmeye başlandı. AK Parti'deki durumu değerlendiren gazeteci Nevzat Çiçek, partide 'Beni reis gönderdi' diyerek her kapıyı açan tipler olduğunu dile getirdi, 'kibir' hakkında da Bekir Bozdağ'ın ismini verdi!

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AK Parti MYK dün akşam Erdoğan liderliğinde toplandı. Önümüzdeki günlerde Erdoğan'ın A takımındaki bazı isimleri değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Aynı şekilde bakanlar arasında da değişen isimler olabilir.



Gazeteci Nevzat Çelik, Cumhurbaşkanı'nın dünkü açıklamaları sonrasında AK Parti'deki mevcut durumu değerlendirirken ilginç ifadeler kullandı.

Yerelde 'Beni reis gönderdi' diyerek her kapıyı açan tipler olduğunu dile getiren Nevzat Çelik, 'Kibir' hakkında da Bekir Bozdağ'ın ismini veren Çiçek, şunları söyledi:



"Kibir çıkışını Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de söylemişti. Yerelde neler oluyor? Bir adam yerele gidiyor diyor ki beni reis gönderdi. 'Beni reis gönderdi, ben reisim adamıyım' Bunlardan artık Erdoğan da çok rahatsız. Bu kibir örneğiyle ilgili ben size bir isim vereyim: Bekir Bozdağ!

"Size isim vereyim Bekir Bozdağ"

Bekir Bozdağ Yozgatlı. Şanlıurfa'dan da milletvekili seçildi. Bekir Bozdağ'ın paylaşımlarına bakın kazanan rakip belediye başkanını isim vermeden tebrik etmiş. Kendi partisinden olanları isim vererek ilçe ilçe kazananları tebrik etmiş. Neden kucaklayıcı olamıyorsunuz, üstelik daha kesin sonuçlar da açıklanmadı. Kibir tam da bu!

Yozgat ve Şanlıurfa'yı kaybetti

Yozgat'ta neler oldu? Yozgat'taki aday belirleme süreçlerinin tamamında Bekir Bozdağ vardı. AK Parti hem Yozgat'ı hem de Şanlıurfa'yı kaybetti. İki ilde de Yeniden Refah Partisi kazandı.

Efkan Ala'nın sözleri gündem olmuştu

AK Parti'nin önemli isimlerinden Efkan Ala da seçim öncesi çıktığı bir televizyon programında moderatörün 'Şanlıurfa'da Yeniden Refah çok iddialı, bir sürpriz yaşanır mı? sorusuna 'Asla olmaz, net cevap veriyorum. Yağmurun altında 80 bin kişiyle miting yaptık. Şanlıurfa, AK Parti'nin kalesidir. Oradaki adayımız seçimi büyük bir farkla kazanacaktır' demişti.

AK Parti o ilde de kayıplarda!

Efkan Ala'nın o sözleri seçim sonrası en çok paylaşılan görüntüler arasında yer aldı. Şanlıurfa'da AK Parti, oyların %33.6'sını alarak ikinci parti olurken Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Kasım Gülpınar %38.8 ile seçimin kazananı olmuştu.