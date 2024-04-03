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Kastamonu'daki silahla kavgada yaralananlardan biri hastanede yaşamını yitirdi

Kastamonu'daki silahla kavgada yaralananlardan biri hastanede yaşamını yitirdi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan 2 kişiden 1'i, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Silahlı kavgada yaralanarak sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Galip A, kurtarılamadı.

İlçede dün, Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaşan Ş.C, C.S, H.S. ile Galip A. ve Mehmet A. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Galip A. ve Mehmet A, tabancayla vurularak ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından Ş.C, C.S. ve H.S. gözaltına alınmıştı.

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