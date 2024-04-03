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Vodafone'dan Sultanlar Ligine 5G destekli "Şahin Gözü" teknolojisi

Vodafone'dan Sultanlar Ligine 5G destekli "Şahin Gözü" teknolojisi

Vodafone, Volleyball Nations League, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında kullanılan "Şahin Gözü-(Hawk Eye)" sistemini Türkiye'de Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 Etabı maçlarında Vodafone 5G desteğiyle kullanacak.

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Dünyada kadın voleyboluna, Türkiye’de ise kadın sporuna yönelik en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, dijitalleşmenin gücünü kullanarak kadın voleybolcuların yanında durmaya devam ediyor.

Vodafone Türkiye'nin Vodafone 5G desteğini kullanarak Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off maçlarında kullanıma sunacağı "Şahin Gözü" sistemine ilişkin detaylar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Türkiye Voleybol Federasyonu Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Sezgin Eren'in katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Toplantıda verilen bilgiye göre, Volleyball Nations League, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında kullanılan "Şahin Gözü" sistemi Türkiye'de Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 Etabı maçlarında Vodafone'un 5G desteğiyle kullanılacak.

Sistem, lig maçlarında basit kameralarla gerçekleştirilen Görüntülü Değerlendirme Sistemini neredeyse sıfır gecikmeyle hem voleybol salonu LED ekranlarına hem de canlı yayına anlık olarak yansıtmayı mümkün kılacak.

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