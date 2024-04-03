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Ekrem İmamoğlu mazbatasını bugün alacak

Ekrem İmamoğlu mazbatasını bugün alacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi yeniden kazanmasının ardından mazbatasını bugün alacağı öğrenildi.

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İstanbul’da 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerini 1 milyon oy farkı ile yeniden kazanan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu mazbatasını bugün alacak.

Bir kez daha İBB Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu, bugün saat 16.00’da İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alacak. İmamoğlu mazbatasını aldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir açıklama yapacak.

İstanbul’daki sonuçlar ise şöyle;

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 50.99

Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum: Yüzde 39.80

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2.38

DEM Parti: Yüzde 2.01

Zafer Partisi: Yüzde 1.72

İYİ Parti: Yüzde 0.63


Saadet Partisi: Yüzde 0.50

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