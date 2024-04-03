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DEM Parti ilçe binasına taşlı saldırı

DEM Parti ilçe binasına taşlı saldırı

31 Mart Seçimlerinin ardından Van'da seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının alınması sonrasında Ankara'da DEM Parti Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı gerçekleştirildi.

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Türkiye'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında yaşanan tartışmalar, Van'da yapılacak olan 'halk buluşması' öncesi Ankara'da DEM Parti Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı bir saldırıyla devam etti.

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Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı talimatıyla geri alınması ve mazbatanın seçimde yaklaşık 30 puan fark gören AK Partili Abdulahat Arvas'a verilmesi kararına yönelik protestolar sonucunda DEM Parti'nin Ankara İl Başkanlığı tarafından bir basın açıklaması yapılmıştı.

DEM Parti yetkilileri, Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla alınan kararın "devletin kendi vatandaşına tuzak kurması" olarak nitelendirilmişti.

BirGün'de yer alan habere göre; Keçiören İlçe Başkanlığı binasına yönelik saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliği henüz belirlenemedi. DEM Parti, saldırıya ilişkin bir açıklama yaparak, "Van'daki büyük hırsızlığın ardından partimize yönelik baskı ve saldırılara bir yenisi eklendi. Keçiören ilçe binamız saldırıya uğradı" ifadelerini kullandı.

DEM
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