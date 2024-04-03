BIST 8.955
DOLAR 31,95
EURO 34,44
ALTIN 2.332,96
HABER /  DÜNYA

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yüzde 2,4 oldu

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yüzde 2,4 oldu

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mart ayında yıllık bazda yüzde 2,4 olarak belirlendi.

Abone ol

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,4 seviyesinde tespit edildi. TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,8 artış gösterdi.

Piyasa beklentileri, martta Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,5 olması yönündeydi.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,1 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri fiyatları yüzde 1,8 geriledi.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise martta yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde 0,9 seviyesinde ölçüldü.

AB uyumlu verilere göre enflasyon martta Almanya'da yüzde 2,3, Fransa'da yüzde 2,4, İtalya'da yüzde 1,3 ve İspanya'da yüzde 3,2 olarak belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Londra'da metro çalışanları greve gidiyor
Londra'da metro çalışanları greve gidiyor
Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar! Navigasyonla bile yolu bulamayan adamı aday yapmak nedir?
Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar! Navigasyonla bile yolu bulamayan adamı aday yapmak nedir?
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı mazbatasını aldı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı mazbatasını aldı
Edirne'de konteynerde 10 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de konteynerde 10 düzensiz göçmen yakalandı
"Bir deri, bir kemik" geldiği hastanede vücuduna yayılan kanserden kurtuldu
"Bir deri, bir kemik" geldiği hastanede vücuduna yayılan kanserden kurtuldu
Manisa'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Manisa'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Nisan ayı kira artış oranlarını TÜİK açıkladı, kira artış oranı ne kadar oldu?
Nisan ayı kira artış oranlarını TÜİK açıkladı, kira artış oranı ne kadar oldu?
Kilis’te izinsiz kazı yapan 13 şüpheli suçüstü yakalandı
Kilis’te izinsiz kazı yapan 13 şüpheli suçüstü yakalandı
Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin Süper Kupa finaline 19 yaş altı takımıyla çıkma ihtimaliyle ilgili açıklama
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin Süper Kupa finaline 19 yaş altı takımıyla çıkma ihtimaliyle ilgili açıklama
Gaziantep FK'de kötü gidişat devam ediyor
Gaziantep FK'de kötü gidişat devam ediyor
Oyun parkında çocuğa hırsızlık yaptıran şüpheli tutuklandı!
Oyun parkında çocuğa hırsızlık yaptıran şüpheli tutuklandı!