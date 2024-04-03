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Oyun parkında çocuğa hırsızlık yaptıran şüpheli tutuklandı!

Oyun parkında çocuğa hırsızlık yaptıran şüpheli tutuklandı!

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, oyun parkında yeğenine içinde altın bulunan çantayı çaldırdığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

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Osmangazi Mahallesi'ndeki oyun parkında 25 Mart'ta Nur Sima K'nin (28), çocuğuyla ilgilendiği sırada bankta bıraktığı içinde 350 gram altın bulunan çantası çalındı.

Nur Sima K'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, olay günü parkta bulunan ve yeğeni A.D'yi (9) yönlendirerek çantayı çalmasını sağladığı öne sürülen Çiğdem D'yi (42) merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

İkamette yapılan aramalarda çalınan altına ulaşılamadı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çiğdem D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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