Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki CHP'nin sandıktan birinci çıktığı Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak. Ekrem İmamoğlu karara tepki göstererek YSK'ya seslendi.

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Gaziosmanpaşa 1, 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulları, CHP'nin sandıktan birinci çıktığı ilçede AK Parti itirazını kabul ederek yeniden sayım kararını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararı sosyal medya hesabından şu sözlerle eleştirdi:

"Görünen o ki, iktidar demokratik süreçleri mertçe yönetmemeye kararlı. Seçimi CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa ilçemizde baskılarla tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Aynı talepte bulunduğumuz Ümraniye ilçemizde ise talebimiz reddedildi. Pendik, Fatih, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçeleri için ise taleplerimize henüz karar çıkmadı. İlçeyi kazanan AK Parti olunca tekrar oy sayımına ret, CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne mertliğe sığar. İl Seçim Kurulu ve YSK’nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz."

İmamoğlu sözlerinin devamında Beykoz'da da aynı kararın alınmak istendiğine dikkat çekerek YSK'ya çağrıda bulundu: "Gaziosmanpaşa’da alınan tüm oyların yeniden sayımı kararının bir benzeri Beykoz’da alınmak isteniyor. Sahada seçim kaybedenlerin masa başında seçim kazanma baskılarına hukuk dur demeli. İl Seçim Kurulu ve YSK, ilçe seçim kurullarına yapılan baskılara acilen müdahale etmeli."

Gaziosmanpaşa'yı CHP'li aday Hakan Bahçetepe bin oydan az bir farkla kazanmıştı. AK Partili aday Hasan Tahsin Usta 107.636 oy alırken CHP'li Bahçetepe 106.757 oy almıştı.

AK Parti itiraz etti

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, seçim sonuçlarına ilişkin Gaziosmanpaşa 1, 2. ve 3. İlçe Seçim Kurullarına ayrı ayrı itiraz dilekçeleri sundu.

Dilekçelerde GOP 1. İlçe Seçim Kurulunun yetki alanındaki sandıklarda 2 bin 396, GOP 2. İlçe Seçim Kurulu yetki alanındaki sandıklarda 2 bin 955, GOP 3. İlçe Seçim Kurulunun yetki alanındaki sandıklarda ise 3 bin 443 oyun bir kısmının geçerli olmasına rağmen çeşitli sebeplerle geçersiz sayıldığı kaydedildi.

Sandık kurullarına yapılan itirazlara rağmen, sandık sonuç tutanaklarında bu hususlara yer verilmediği belirtilen dilekçelerde, GOP'taki 1030 sandıkta yapılan oy sayım ve döküm işlemine karşın ilçe toplamında belediye başkanlığı seçim türüne yönelik 8 bin 794 geçersiz oyun bulunduğu bildirildi.

Geçici seçim sonuçları neticesinde kazanan adaylar aralarında 868 oy farkının olması ve geçersiz oylar dikkate alındığında farkın kapanabileceği ifade edilen dilekçede, geçerli ve geçersiz sayılan oy pusulalarının yeniden sayılması talep edildi.

Gaziosmanpaşa 1, 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulları tarafından incelenen dilekçeler oy çokluğuyla kabul edilerek ayrı ayrı karara bağlandı.

Karar yazısında, kurullarca yapılan değerlendirmelerde belediye başkanlığı seçiminde kazanan aday ve ikinci aday arasındaki oy farkının yaklaşık 10 katı kadar geçersiz oy sayısı olduğu belirtildi.

Seçim sonuçlarının tam ve doğru şekilde belirmesi için Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı seçimi yönünden geçerli ve geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Kararda, sayımın, seçim merkezi olarak kullanılan ve oy torbalarının bulunduğu Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde, ilçe seçim kurulları, kamu görevlileri ve AK Parti ile CHP tarafından bildirilen temsilcilerin huzurunda 10.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılmasına hükmedildi.

Sayım işleminin, bitene kadar her gün aynı görevliler huzurunda yapılması kaydedilen kararda, AK Parti ve CHP tarafından kurula bildirilen 50'şer kişinin tribünlerde sayım işlemini izleyebileceği bildirildi.

Kararda, yapılan sayım işlemine göre farklı sonuç tespit edilen seçim torbaları için düzenlenen tutanakların Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenmesine hükmedildi.

Seçim Kurulu Başkanı, 2 memur üye, AK Parti, CHP, İYİ Parti ve DEM Partili üyelerin imzasının bulunduğu kararlara CHP, İYİ Parti ve DEM Partili üyeler oyların yeniden sayılmaması görüşünde olduklarını belirterek, muhalefet şerhleri koydu.