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DEVA Partisi, 2. Olağan Büyük Kongre'yi yapmaya hazırlanıyor

DEVA Partisi, 2. Olağan Büyük Kongre'yi yapmaya hazırlanıyor

DEVA Partisi, 2. Olağan Büyük Kongre'nin 3 ay içinde yapılmasını kararlaştırdı.

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DEVA Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez Başkanlık Kurulu, bugünkü toplantısında 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Kurulun, DEVA Partisi'nin seçimlerde aldığı neticenin, kamuoyunun ve partiye gönül verenlerin beklentilerinin çok gerisinde kaldığını samimi bir biçimde kabul ettiği vurgulandı.

Seçimlerde alınan sonuçların, "Nerede yanlış yaptık?", "Daha iyi nasıl olabilirdi?" hususlarını amasız, fakatsız bir biçimde ve mazeretlere sığınmadan ayrıntılı şekilde değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seçim sonuçları en kısa zamanda Genel Merkez Yönetim Kurulunda da aynı açık yüreklilikle değerlendirilecek, bu süreçte teşkilat mensuplarımızın, adaylarımızın, gönüllülerimizin ve sözü olan herkesin değerlendirme ve önerileri alınacaktır. Partimizin genel merkez organlarının, insan kaynaklarının, söylem, hedef ve politikalarının değerlendirilmesini yapacak, yenileyecek en yüksek karar organı büyük kongredir. Bu kapsamda, Genel Merkez Başkanlık Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından daha önce başlatılmış bulunan ve yerel seçimler nedeniyle yavaşlamış olan ikinci olağan ilçe ve il kongrelerinin büyük kongre toplantısının üç ay içinde yapılmasını sağlayacak şekilde ivedilikle tamamlanmasını kararlaştırmıştır."

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