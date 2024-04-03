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İZBAN'da uyuşturucu kullanırken görüntülenen şüpheli tutuklandı

İZBAN'da uyuşturucu kullanırken görüntülenen şüpheli tutuklandı

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN), yolculuk yaparken uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılan şüpheli tutuklandı.

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Karşıyaka Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadının İZBAN'da yolculuk yaparken uyuşturucu kullandığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler şüpheli A.Ö'yü (29) Mavişehir İstasyonu'nda yakaladı.

Kadının yapılan üst aramasında, uyuşturucu tüketiminde kullanılan düzenek ve bir miktar sentetik uyarıcı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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