29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili flaş gelişme

Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın bodrum katındaki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Öte yandan yangının tüp patlaması sonucu elyaf malzemeleri ile ses yalıtım malzemelerinin bir anda tutuşmasıyla meydana geldiği ve içerideki 29 işçinin yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak’ta öğlen saatlerinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangınla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken 2 kişi ise görgü tanığı olarak Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine ifadesi alınmak üzere getirildi.

Tanıkların yakınları ve avukatları Asayiş Büro Amirliği’nin önünde bekledi. Görgü tanıkları ifadesi alınmadan önce sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından tekrar Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirilen 2 kişiden biri şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı

İş yerinin eksi ikinci katında yapılan tadilat nedeniyle çıktığı anlaşılan yangınla ilgili iş yeri ortakları Şehzade Ş. ile Mehmet Memduh C., mesul müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P., iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.