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Özelleştirme İdaresi 5 ildeki 6 taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi 5 ildeki 6 taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul, Ankara, Ağrı, Çorum ve Amasya'daki 6 taşınmazın satışına onay verdi.

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Kurumun Resmi Gazetede yayımlanan kararlarına göre, Maliye Hazinesine kayıtlı İstanbul'un Çatalca ilçesindeki 4 bin 494,57 metrekarelik taşınmazın 18 milyon 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Süleyman Dönmez'e satışı uygun bulundu.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Ağrı'daki 6 bin 543,15 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 17 milyon 100 bin lira bedelle Bilgiç İnşaat, Tekstil, Gıda, Tarım, Nakliye, Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'ye, Amasya merkez Kayabaşı Köyü'ndeki 3 bin 614,61 metrekarelik taşınmazın da 9 milyon 100 bin lira bedelle Amasya Şeker Fabrikası AŞ'ye satışı onaylandı.

Maliye Hazinesine kayıtlı Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yakacık-İmar Mahallesi'ndeki 3 bin metrekarelik taşınmazın 14 milyon 450 bin lira bedelle Adem Demirhan'a satışı kararlaştırıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Virancık-İmar Mahallesi'ndeki 1000 metrekarelik taşınmazın ALC Group İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 3 milyon 750 bin lira bedelle satışına onay verildi.

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye ait Çorum'un Mecitözü ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki 4 bin 192,16 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki yapıların bir bütün halinde 7 milyon 50 bin lira bedelle Gökcan Aksoy'a satışı uygun bulundu.

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