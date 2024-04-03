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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 10.009,50 puandan başladı.

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Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 10.009,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,8 altında 10.001,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüş eğilimini sürdürerek 9.979,25 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt dışında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündemi, yurt içinde ise enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün ayrıca Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.900 ve 9.800 puanın destek, 10.100 ve 10.200 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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