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Van'dan sonra Bitlis'te de eylem ve etkinlikler 15 gün yasak

Van'dan sonra Bitlis'te de eylem ve etkinlikler 15 gün yasak

Seçimi yüzde 55'ten fazla oyla kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın mazbatasının yarısından az oy alan AK Parti adayına verildiği Van'dan sonra Bitlis'te de eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı. Kente giriş çıkışlara da izin verilmeyecek.

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Van İl Seçim Kurulu'nun Abdullah Zeydan hakkında kararının ardından Kürt illerinde protesto eylemleri devam ederken Valilik Bitlis'te de eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasakladı. Kente giriş çıkışlara da izin verilmeyecek. Karar, valiliğin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Bitlis Valiliği kentte eylem ve etkinlikleri 15 gün yasakladı. Gösteri, yürüyüş, oturma eylemi gibi her türlü eyleme yasak getiren Van Valiliği, söz konusu protestolar için çevre il ve ilçelerden gelecek kişi ve grupların da kente ve ilçelere giriş-çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

DEM Parti'nin yüzde 55 oyla seçilen Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı’nın mesai bitimine beş dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığını açıkladı. Van İl Seçim Kurulu'nun Zeydan'ın memnun hakkının geri alınması sonrası harekete geçtiği ortaya çıktı. Van seçim kurulu mazbatayı AKP adayı Abdulahat Arvas'a verme kararı aldı. Karar Van başta olmak üzeri Kürt illerinde protestolar devam ederken Kürt illerindeki valikler yasak kararı almaya başladı.

Van'ın ardından Bitlis'te de Valilik 15 gün süreyle "basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin" yasaklandığını duyurdu.

Yapılan açıkalamda, "aynı tarihlerde Bitlis güzergahını kullanarak örgütsel çağrılarda bahsedilen ve benzer konulara ilişkin kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılımın önlenmesi amacıyla il ve ilçelere girişlere, buralardan da bireysel ve toplu çıkışlara izin verilmemesine karar verilmiştir" denildi.

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