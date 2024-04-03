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Düzce'de çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Düzce'de çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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Edilli köyü su deposu mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve özel idare ekipleri sevk edildi.

Arazöz, su tankeri, kepçe ve söndürme araçlarıyla müdahale edilen yangın, köylülerin de yardımıyla yaklaşık 6 saatte söndürüldü.

Yangında yaklaşık 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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