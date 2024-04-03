Türkiye, Gazze'ye en çok yardım ulaştıran 2'nci ülke oldu

Türkiye'den Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım miktarı, yüzde 23'e çıktı. Türkiye'yi yüzde 16'yla Suudi Arabistan, onu da yüzde 8'le Katar izledi.

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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürüyor.

Ramazan ayında da kan akıtmayı sürdüren İsrail, Refah'a sığınan Filistinlileri de acımasızca bombalıyor.

Zor durumda kalan siviller susuzluk ve kıtlık ile mücadele veriyor.

Bu süreçte çeşitli ülkeler de Gazze Şeridi'ne yönelik yardımlarını sürdürüyor.

TÜRKİYE, EN ÇOK İNSANİ YARDIM ULAŞTIRAN 2'İNCİ ÜLKE

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünün (COGAT) internet sitesindeki verilere göre Türkiye, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne en çok insani yardım ulaştıran 2'nci ülke oldu. Türkiye'nin insani yardımlarının oranı, yüzde 23'e ulaştı.

COGAT'ın 31 Mart verilerine göre, İsrail'in engellemelerinin devam ettiği ve girişine çok az miktarda izin verdiği yardımlarda yüzde 26'lık insani yardım oranıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilk sırada yer aldı. Yardımların yüzde 23'ünü gönderen Türkiye, en fazla yardım yapan ikinci ülke oldu.

Türkiye'yi yüzde 16'yla Suudi Arabistan, onu da yüzde 8'le Katar izledi.

TÜRKİYE, AMBULANS SAYISINDA 1. SIRADA

COGAT'ın aynı tarihte yaptığı paylaşıma göre, 26 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne girmesine izin verilen toplam 21 ambulanstan 9'u Türkiye tarafından bağışlanırken Türkiye, bu konuda ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi 8 ambulansla Kuveyt takip etti.

Türkiye, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Mısır ile koordinasyon halinde Gazze'ye kapsamlı insani yardım ulaştırmaya devam ediyor.

İSRAİL, GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLARI ENGELLİYOR

İsrail, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze’ye insani yardımların girişine izin vermesi için yapılan uluslararası çağrıları dikkate almıyor.

Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanının, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında, Gazze'ye insani yardımlara izin verilmesi konusunda aldığı geçici tedbir kararını da uygulamayı reddediyor.