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Okan Buruk, Mircea Lucescu'yu geçerek tarihe geçti

Okan Buruk, Mircea Lucescu'yu geçerek tarihe geçti

Galatasaray'ın Hatayspor'u 1-0 mağlup ettiği maç ile birlikte teknik direktör Okan Buruk, Mircea Lucescu'yu geçerek sarı-kırmızılı takımda tarihe geçti.

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Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Hatayspor ile karşılaştı.

Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk bir rekora imza attı. Buruk, bu sonuçla Mircea Lucescu döneminde (Mayıs 2001-Mayıs 2002) iç sahadaki 18 maçlık galibiyet serisini geride bıraktı ve rekorun yeni sahibi oldu.

Galatasaray, Süper Lig’de 2022-2023 sezonun son 3 haftası ile bu sezon 16 müsabakada rakiplerine puan vermedi.

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