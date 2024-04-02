Galatasaray'dan kritik 3 puan!

Trendyol Süper Lig'e verilen milli arının ardından 31. hafta heyecanı Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçı ile devam etti. Sarı kırmızılılar, Mauro İcardi'nin golüyle Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 31. haftasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.
Mücadelede Galatasaray adına gol perdesini 12. dakikada Mauro Icardi açtı. Bu golle ilk yarı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda ise gol sesi çıkmadı ve Cimbom sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Bu maçın ardından Galatasaray ligde 84 puanla lider konumda yer alıyor. Hatayspor ise 33 puanla 15. sırada bulunuyor.
Galatasaray - Hatayspor maçının önemli anları
90'Maçta son düdük geldi. Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.
89'Kerim Alıcı'nın kaleciye kısa pasında araya giren Icardi, bekletmeden şutunu çekti. Erce ayaklarıyla topu kurtardı.
72'Sağ kanatta Icardi'nin pası ile topu alan Barış Alper, ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla şutunu çekti. Savunmaya çarpan top dışarı gitti.
60'SAYILMAYAN GOL! Hatayspor'un ceza sahasında Strandberg'le bulduğu gol yapılan VAR inclemesi sonrası ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.
58'GOL! Hatayspor, Strandberg'in golüyle beraberliği yakaladı.Gol - Carlos Strandberg
57'Sol kanattan hücuma destek veren Ghoulam'ın kale sahasına ortasını savunmada Victor Nelsson topu uzaklaştırdı.
51'Icardi'nin tedavisi tamamlandı, oyuna devam edebilecek.
49'Galatasaray'da Mauro Icardi sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyuna davet edildi.
46'Maçta ikinci yarı başladı.
Maçta ilk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
45'İlk yarının sonuna 4 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.
42'Icardi ile duvar pası yaparak topu önüne alan Zaha'nın ceza sahası dışından şutu savunmada kaldı.
27'DİREK! Torreira, rakip yarı alanda pası alır almaz solundaki Mertens'i gördü. Belçikalı yıldız çaprazdan kendine has vuruşuyla kaleye plase gönderdi. Top üst direkten oyun alanını terk etti.
24'Hatayspor bu bölümde etkili. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ömer Faruk, ortasını uzak direğe gönderdi. O noktada Rivas'ın vuruşu Barış Alper'e çarparak kornere gitti.
22'KAÇTI! Savunma arkasına atılan uzun topta topu alan Rivas kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi.
18'Hatayspor'da Rivas'ın savunma arkasına gönderdiği uzun topa Strandberg hareketlendi. Kaleci Muslera tehlikeyi erken sezerek topu uzaklaştırdı.
KAÇTI! Rakibinden şık bir vücut çalımıyla sıyrılan Barış Alper, kale sahasına yerden ortaladı. Uzak direkte Icardi'nin yakın mesafeden yaptığı vuruş dışarı gitti.
13'Icardi, böylece ligdeki gol sayısını 18'e çıkardı ve krallık yarışında Fenerbahçeli Edin Dzeko'yu yakaladı.
12'GOL! Galatasaray, Icardi'nin golüyle maçta öne geçti. Mertens'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Icardi, kale sahasında düzgün bir kafa vuruşuyla kaleci Erce'yi mağlup etti.
3'Rakip yarı alanda topla buluşan Ömer Faruk, şut açısını bulur bulmaz kaleyi yokladı. Ancak bu top çerçeveyi bulmadı.
1'Rams Park'ta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.
Galatasaray - Hatayspor 11'ler
Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.
Hatayspor: Erce, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Rivas, Rui Pedro, Dele-Bashiru, Doğukan Sinik, Strandberg.