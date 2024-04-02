Ali Koç'tan Erdem Timur'a: Suç makinesi, terbiyesiz!

Fenerbahçe olağanüstü genel kurul toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'a olay yaratacak ifadelerle yüklendi.

Abone ol

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından açıklamalar yapan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur hakkında konuşan Başkan Ali Koç, sert ifadeler kullandı.

Erden Timur'un açıklamalarını sert sözlerle eleştiren Başkan Ali Koç, "Tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var. Lügattaki kelimelerin insan versiyonu olsa bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece "Olmamalıydı" deyip, 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlar vermeye çalışıyor. Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince." diye konuştu.