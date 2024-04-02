İYİ Parti’de seçim gecesi neler yaşandı? Akşener ne karar aldı?

Yerel seçimin mağlupları arasında yer alan İYİ Parti'de seçim gecesi büyük gerilim yaşandığı, Akşener'in istifa kararı aldığı fakat kurmaylarının bu kararını ertelemesi gerektiği yönünde telkinlerde bulunduğu öğrenildi.

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Kuruluşundan bu yana ilk kez seçimlere müstakil giren fakat büyük hüsran yaşayan İYİ Parti’de belirsizlik hakim.

1,7 milyon kişinin tercih etmesiyle oyların sadece % 3,7’sini alabilen İYİ Parti, 10 ay önceki genel seçime göre % 6,2, 2019 yerel seçimine göre %3,7 oy kaybetti.

İYİ Parti 2019 yerel seçimlerinde 3,4 milyon oy (%7,45) almıştı. 2023 genel seçimlerindeki oy sayısı 5,2 milyona, oranı %9,90'a ulaşmıştı.

81 ilden yalnızca Nevşehir’i kazanabilen İYİ Parti’nin kazandığı belediyeler 24 ilçe ve 4 belde ile sınırlı kaldı.

Seçim öncesinde “Kaybedersem siyaseti bırakırım” ifadesini kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik eleştiriler yükselirken Akşener, “olağanüstü seçimli kongre” kararı aldıklarını duyurdu.

İYİ Parti liderinin kongrede aday olup olmayacağına dair bir açıklama yapılmadı.

‘Bırakıyorum’ dedi, kurmayları vazgeçirdi

Akşener’in kongre kararını nasıl aldığı ve seçim gecesi İYİ Parti Genel Merkezinde neler yaşandığına dair kulis bilgileri sızdı.

Edinilen bilgilere göre, 31 Mart akşamı İYİ Parti’nin aldığı oy oranının belirmesiyle birlikte Merak Akşener, yakın çevresine görevi bırakacağını söyledi.

Akşener’in, “Ben bir söz verdim, bu sorumluluğumu yerine getirmem gerekir. Kongreyi toplayacağım ama aday olmayacağımı da açıklayacağım.” dediği bildirildi.

Seçim gecesi bu çıkışına karşı kurmayların Akşener’i kararından vazgeçirmeye çalıştığı, “Bunun çok erken alınacak bir karar olduğunu, sabaha kadar düşünmenin daha faydalı olacağını” ifade ettikleri kaydedildi.

“Giderse iyi parti dağılır”

NTV Parlamento Muhabiri Özgür Akbaş’ın aktardığına göre, “Meral Akşener’in İYİ Parti’nin tutkalı olduğu” görüşünü paylaşan partililer, “Akşener giderse partinin toparlanamayacağı, kurucu lider olarak tabanı yeniden kendisinin toparlayabileceğini” söylemiş.

Partide 3 ayrı görüş: Gitsin, kalsın, değişsin

İYİ Parti’nin 3’e bölündüğünün altını çizen gazeteci Akbaş, “Akşener ile devam edilmesi gerektiğini” savunan grubun çoğunlukta olduğunu belirtti.

“Meral Akşener istifa etmeli, yeni bir döneme girilmeli” diyen ikinci grubun var olduğunu ve başında Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz’ın geldiğini ifade etti. Görevinden istifa eden Yılmaz’ın Akşener’i de istifaya davet ettiğini hatırlayan Akbaş, “Bilge Yılmaz’ın kongrede Akşener’in karşısında aday olabileceği konuşuluyor.” dedi.

İYİ Parti’deki üçüncü cephenin ise “Akşener ile devam edilsin fakat kurmay kadrosu değişsin” görüşünde olduğunu aktardı.

8 Nisan’a kadar yol haritası oluşacak

İYİ Parti’de kongre takviminin 8 Nisan’da netleşmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Akşener’in; milletvekilleri, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya gelerek hem yerel seçimin sonuçlarına hem de seçimli olağanüstü kurultay sürecine ilişkin istişarede bulunacağı öğrenildi.

İYİ Parti’de seçimli kongre kararının 45 ila 60 gün içerisinde alınması bekleniyor. Kongrenin mayıs yada haziran ayında gerçekleşeceği öngörülüyor.

İYİ Partinin tüzüğüne göre, seçimli olağanüstü kurultay, Genel Başkan veya GİK’in gerek görmesi halinde veya Kurultay delegelerinin, en az üçte birinin noterden onaylı yazılı istemleri üzerine 60 gün içerisinde yapılması gerekiyor.