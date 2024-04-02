BIST 9.041
DOLAR 32,11
EURO 34,59
ALTIN 2.329,26
HABER /  GÜNCEL

Kocaeli'de motosikletli genç büyük ticari araçla çarpıştı, hayatını kaybetti

Kocaeli'de motosikletli genç büyük ticari araçla çarpıştı, hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Abone ol

Önceki gün Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde Ebubekir Özdemir'in (15) kullandığı motosiklete, aynı yönde giden ve sokağa girmek için sağa dönen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Özdemir, kazada hayatını kaybetti.

Kaza yerinden kaçan hafif ticari araç sürücüsü M.E.K'nin polis ekiplerince yakalandığı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza görüntülerinde, çarpışmanın ardından yere savrulan motosikletin yol kenarındaki yön tabelasına çarparak durması ve çevredekilerin yerde hareketsiz duran motosiklet sürücüsünün yardımına koşması yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Düzce'de balıkçılar, 15 Nisan öncesinde sezona "paydos" dedi
Düzce'de balıkçılar, 15 Nisan öncesinde sezona "paydos" dedi
Kırgız Anastassiya gelin geldiği köyün muhtarı oldu
Kırgız Anastassiya gelin geldiği köyün muhtarı oldu
Antalya'da 2 köpek 57 oğlağı telef etti
Antalya'da 2 köpek 57 oğlağı telef etti
Bingöl'de iş makinesinin çarptığı kişi öldü
Bingöl'de iş makinesinin çarptığı kişi öldü
Bitcoin'in fiyatı 65 bin doların altına geriledi
Bitcoin'in fiyatı 65 bin doların altına geriledi
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem!
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem!
Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz edildi!
Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz edildi!
Hakan Bayrakçı Ankara'da 30 puan farkı anketlerde gördü neden yayınlamadığını açıkladı
Hakan Bayrakçı Ankara'da 30 puan farkı anketlerde gördü neden yayınlamadığını açıkladı
Altının kilogram fiyatı bugün kıpırdamadı!
Altının kilogram fiyatı bugün kıpırdamadı!
Çorum'da bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı
Çorum'da bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı
Bodrum'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 göçmen yakalandı
Bodrum'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 göçmen yakalandı
Erzincan'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Erzincan'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı