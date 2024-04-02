BIST 9.132
DOLAR 32,08
EURO 34,59
ALTIN 2.335,31
HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Hakan Bayrakçı Ankara'da 30 puan farkı anketlerde gördü neden yayınlamadığını açıkladı

Hakan Bayrakçı Ankara'da 30 puan farkı anketlerde gördü neden yayınlamadığını açıkladı

Ankara'da Mansur Yavaş'ın rakibi Turgut Altınok'a 30 puan fark atmasının yankıları sürüyor. Seçim öncesi ellerinde bu farkı yakaladıklarını ancak emin olamadıkları için yayınlamadıklarını belirten Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, "En mühimini atlıyoruz. Siz bir aday düşünün. Kökeni MHP'li bir de CHP'liler oy veriyor. Kimde olur bu avantaj. Böyle bir şey var mı dünyada" dedi.

Abone ol

31 Mart yerel seçimlerinde CHP sandıktan birinci çıkarken sansasyonel sonuçlardan birisi Ankara'dan geldi.

Seçim sonuçları ortaya çıktığında oluşan tablo inanılmazdı. Farkın bu denli olacağını kimse beklemiyordu. 

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş yüzde 60.44 oy alırken Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok, 31.68 oy aldı.

CNN Türk ekranlarında seçim sonuçlarının değerlendirildiği programa Ankara'daki 30 puanlık fark masaya yatırıldı.

İstanbul seçimlerini bilen anketçilerden kamuoyu araştırmacısı Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ahmet Hakan'ın "30 puanlık farkı bekliyor muydun?" sorusuna Bayrakçı, kendisinin yaptırdığı anketlerde 20 ila 30 puan farkı gördüklerini söyledi.

"30 puan fark olamayacak bir tablo çıkıyor"

Bayrakçı, "Diyeceksin 'niye yayınlamıyorsun'. Ankara'yı kolladın mı? Emin olamadım. Emin olamadığım şeyi yayınlamam. 30 puan farkı analiz ediyorsun ediyorsun, 30 puan fark olamayacak bir tablo çıkıyor. En mühimini atlıyoruz. Siz bir aday düşünün. Kökeni MHP'li bir de CHP'liler oy veriyor. Kimde olur bu avantaj. Böyle bir şey var mı dünyada" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Altının kilogram fiyatı bugün kıpırdamadı!
Altının kilogram fiyatı bugün kıpırdamadı!
Çorum'da bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı
Çorum'da bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı
Bodrum'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 göçmen yakalandı
Bodrum'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 göçmen yakalandı
Erzincan'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Erzincan'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Tekirdağ'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Mardin'de böbrek rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
Mardin'de böbrek rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
İSKİ barajların doluluk oranlarını paylaştı
İSKİ barajların doluluk oranlarını paylaştı
Mustafa Sarıgül'den seçim sonucu değerlendirmesi
Mustafa Sarıgül'den seçim sonucu değerlendirmesi
Şehirler arası otobüs firmalarına bayram tatili için ek sefer izni
Şehirler arası otobüs firmalarına bayram tatili için ek sefer izni
Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki genç Dicle Nehri'nde aranıyor
Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki genç Dicle Nehri'nde aranıyor
MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı
MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı
İstanbul Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti!
İstanbul Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti!