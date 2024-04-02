Hakan Bayrakçı Ankara'da 30 puan farkı anketlerde gördü neden yayınlamadığını açıkladı

Ankara'da Mansur Yavaş'ın rakibi Turgut Altınok'a 30 puan fark atmasının yankıları sürüyor. Seçim öncesi ellerinde bu farkı yakaladıklarını ancak emin olamadıkları için yayınlamadıklarını belirten Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, "En mühimini atlıyoruz. Siz bir aday düşünün. Kökeni MHP'li bir de CHP'liler oy veriyor. Kimde olur bu avantaj. Böyle bir şey var mı dünyada" dedi.

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31 Mart yerel seçimlerinde CHP sandıktan birinci çıkarken sansasyonel sonuçlardan birisi Ankara'dan geldi.

Seçim sonuçları ortaya çıktığında oluşan tablo inanılmazdı. Farkın bu denli olacağını kimse beklemiyordu.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş yüzde 60.44 oy alırken Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok, 31.68 oy aldı.

CNN Türk ekranlarında seçim sonuçlarının değerlendirildiği programa Ankara'daki 30 puanlık fark masaya yatırıldı.

İstanbul seçimlerini bilen anketçilerden kamuoyu araştırmacısı Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ahmet Hakan'ın "30 puanlık farkı bekliyor muydun?" sorusuna Bayrakçı, kendisinin yaptırdığı anketlerde 20 ila 30 puan farkı gördüklerini söyledi.

"30 puan fark olamayacak bir tablo çıkıyor"

Bayrakçı, "Diyeceksin 'niye yayınlamıyorsun'. Ankara'yı kolladın mı? Emin olamadım. Emin olamadığım şeyi yayınlamam. 30 puan farkı analiz ediyorsun ediyorsun, 30 puan fark olamayacak bir tablo çıkıyor. En mühimini atlıyoruz. Siz bir aday düşünün. Kökeni MHP'li bir de CHP'liler oy veriyor. Kimde olur bu avantaj. Böyle bir şey var mı dünyada" dedi.