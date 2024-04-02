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İSKİ barajların doluluk oranlarını paylaştı

İSKİ barajların doluluk oranlarını paylaştı

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre barajlardaki son durum…

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İstanbul'daki barajların son bir haftadaki doluluk oranları şöyle:

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 81.85 seviyesine geldi.

1 Nisan 2024 İstanbul baraj doluluk oranları
1 Nisan 2024 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 81.85 seviyesinde.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey: %69
Büyükçekmece: %76
Darlık: %89
Elmalı: %91
Istrancalar: %48
Kazandere: %77
Pabuçdere: %76
Sazlıdere: %60
Terkos: %84
Ömerli: %91

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