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MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı

MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı

AK Parti MYK'sı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

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AK Parti MYK toplantısının ana gündemi yerel seçim sonuçları olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda sonuçlar değerlendirilecek.

Önceki seçimlerle il il, ilçe ilçe karşılaştırma yapılacak. Bu kapsamda toplantıda, Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığının da sunum yapması bekleniyor.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katılıyor.

MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapacak.

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