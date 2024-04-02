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Antalya'da silahla vurulan kişi hastanede öldü

Antalya'da silahla vurulan kişi hastanede öldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde silahla vurulan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

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Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi'ndeki bir pakta Cihan Akın Güler (34), bilinmeyen bir nedenle İ.S. (33) tarafından tabancayla vuruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan İ.S. ise polis ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı.

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