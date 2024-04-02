Muslera, Galatasaray'da 500. resmi maçına çıkacak

Galatasaray'ın aktif kariyeri devam eden efsanesi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla 500. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.

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Tecrübeli kaleci, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü (yarın) Atakaş Hatayspor'u konuk edecekleri müsabakada görev alması durumunda, beşinci kez "dalya" diyecek.

İtalya'nın Lazio ekibinden 2011-2012 sezonu başında transfer edilen 37 yaşındaki kaleci, geldiği günden bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı ismi oldu.

Süper Lig'deki ilk sınavını 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçında veren Muslera, 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yendikleri müsabakada 100. resmi maçını oynadı. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da 200. resmi müsabakasına 2015-2016 sezonunun 26. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde çıktı. Üçüncü dalyasını 2018-2019 sezonunun 13. haftasındaki Konyaspor maçında diyen Muslera'nın 400. resmi mücadelesi 2021-2022 sezonunun 8. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşması oldu.

Sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen ve hem performansı hem de karakteriyle futbolseverlerin takdirini kazanan Muslera, Galatasaray'da görev yaptığı 13 sezonda birçok önemli başarı ile rekora imza attı.

499 maçın 178'inde kalesini gole kapattı

Fernando Muslera, Galatasaray'da görev aldığı 499 resmi müsabakada 533 gol yedi.

Söz konusu maçların 178'inde kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli file bekçisi, 321'inde ise rakiplerin gol bulmasına engel olamadı.

Uruguaylı file bekçisine, Galatasaray'da görev yaptığı bu maçlarda üç kez kırmızı, 54 kez de sarı kart gösterildi.

En fazla maça çıkan yabancı oyuncu

Fernando Muslera, Galatasaray forması altında en fazla resmi maç oynayan yabancı futbolcu unvanına sahip.

Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 401 Süper Lig maçının yanı sıra, 53 UEFA Şampiyonlar Ligi, 21 Türkiye Kupası, 17 UEFA Avrupa Ligi, 7 TFF Süper Kupa müsabakasında forma giydi.

Toplam 499 maçla Galatasaray formasını en fazla terleten yabancı futbolcu olan Muslera'yı, 239 karşılaşmayla Zoran Simovic takip ediyor. Faryd Mondragon 238 maçla üçüncü, Cevad Prekazi ise 235 müsabakayla dördüncü sırada bulunuyor.

Muslera ayrıca, sarı-kırmızılı formayı en fazla terleten üçüncü oyuncu konumunda. Listede unutulmaz kaptan Bülent Korkmaz, 588 maç ile zirvede yer alıyor.

En çok kupa kazanan yabancı futbolcu

Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını taşıyor.

Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 6 kez Süper Lig, 4 kez Türkiye Kupası, 5 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak 15 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Bu rekorun önceki sahibi, sarı-kırmızılıların efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'ydi. Rumen futbolcu, Galatasaray'da bir UEFA Süper Kupa, bir UEFA Kupası, 4 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası (TFF Süper Kupa) ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 şampiyonluk kazanmıştı.

Taffarel ve Mondragon'un rekorunu kırdı

Fernando Muslera, Galatasaray'ın efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'un bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorlarını kırdı.

Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak Taffarel ile Mondragon'u geride bıraktı.

Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

Bu sezon kalesini 14 müsabakada gole kapatan Muslera, 3 maçta daha gol yemezse kendi rekorunu kıracak.

Ayağı kırıldı, 7 ay formasından uzak kaldı

Fernando Muslera, 2019-2020 sezonu sonunda yaşadığı ağır sakatlık sonrası uzun süre takımından ayrı kaldı.

Söz konusu sezon Süper Lig'in 27. haftasında, 14 Haziran 2020'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan müsabakada ayağı kırılan Uruguaylı kaleci, 7 ayı aşkın süre takımdaki yerini alamadı. Tecrübeli kaleci, ertesi sezonun 20. haftasına 20 Ocak 2021'de Denizlispor ile oynanan maçta formasına kavuştu.

Muslera, sarı-kırmızılı takımdaki ikinci ciddi sakatlığını 2021-2022 sezonunun ilk yarısındaki Sivasspor maçında yaşadı. 13 Aralık 2021'deki müsabakada çapraz bağlarında gerilme yaşayan Muslera, yaklaşık 2,5 ay sahalardan uzak kaldı. Tecrübeli kaleci, 20 Mart 2022'deki Gaziantep FK müsabakasıyla sahalara döndü.

Bir de golü var

Fernando Muslera, kaledeki başarılı performansının yanı sıra, sarı-kırmızılı forma altında bir kez de gol sevinci yaşadı.

Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunun 34. haftasında Manisaspor'u 4-0 yendikleri maçta, penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu.