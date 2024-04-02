TFF'den Togay Bayatlı için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden Togay Bayatlı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Abone ol

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk spor basınının duayen isimlerinden, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) eski başkanı Togay Bayatlı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Uzun yıllar Milliyet ile Hürriyet gazetelerinde köşe yazıları yazan Togay Bayatlı, yönetici, yazar ve yorumcu olarak Türk sporuna ve spor basınına çok önemli katkılarda bulunmuştu. Merhum Togay Bayatlı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, spor ve basın camiasına başsağlığı dileriz."