BIST 9.190
DOLAR 32,19
EURO 34,61
ALTIN 2.340,81
HABER /  GÜNCEL

Adana'da gıda sektöründeki 2 bin 896 iş yeri denetlendi

Adana'da gıda sektöründeki 2 bin 896 iş yeri denetlendi

Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı kapsamındaki denetimlerini sürdürüyor.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 Mart'ta başlayan denetimler kapsamında, Adana'da ekipler bugüne kadar gıda sektöründeki 2 bin 896 iş yerinde denetimde bulundu.

Gerek ramazan gerekse yaklaşan bayram dolayısıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, il genelinde bugün 250 iş yerini denetledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu'nun da katıldığı denetimde görevliler hijyen, etiket bilgileri, paketlenme durumu gibi konuları inceledi.

Kökçüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu dönemde şekerleme, kuru yemiş, unlu mamuller ve tatlı gibi gıda ürünlerinin satıldığı ve tüketildiği yerlerde gıda denetimlerini artırdıklarını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da narenciye bahçesine devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adana'da narenciye bahçesine devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Batman'da DEM Parti hüsrana uğradı: 5 ilçeyi kaybetti!
Batman'da DEM Parti hüsrana uğradı: 5 ilçeyi kaybetti!
Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
3 kişinin öldüğü kazada yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti
3 kişinin öldüğü kazada yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti
İTO martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İTO martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
Cinayetten 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Cinayetten 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
SOCAR Başkanı, Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı oldu
SOCAR Başkanı, Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı oldu
Ayrı aday stratejisi Cumhur İttifakı’na yaramadı! Toplam oy oranı yüzde 50’yi aşmasına rağmen...
Ayrı aday stratejisi Cumhur İttifakı’na yaramadı! Toplam oy oranı yüzde 50’yi aşmasına rağmen...
Otizmli genç çekinerek başladığı yüzmede madalya hedefliyor
Otizmli genç çekinerek başladığı yüzmede madalya hedefliyor
Tokat'ta kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu!
Tokat'ta kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu!