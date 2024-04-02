Adana'da narenciye bahçesine devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin narenciye bahçesine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Abone ol
Resul Durmuşoğlu yönetimindeki 01 RK 302 plakalı otomobil, Adana-Kozan kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak narenciye bahçesine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 4 yaralıyı sıkıştıkları araçtan çıkardı. Sürücü Durmuşoğlu ile araçtaki Kemal Durmuşoğlu, Barkın Durmuşoğlu ve Sabahat Kocataş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kocataş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.