BIST 9.177
DOLAR 32,19
EURO 34,62
ALTIN 2.341,85
HABER /  POLİTİKA

Ayrı aday stratejisi Cumhur İttifakı’na yaramadı! Toplam oy oranı yüzde 50’yi aşmasına rağmen...

Ayrı aday stratejisi Cumhur İttifakı’na yaramadı! Toplam oy oranı yüzde 50’yi aşmasına rağmen...

AK Parti ve MHP’nin bazı illerde ayrı aday çıkarma stratejisi CHP'nin işine yaradı. Çoğu yerde Cumhur İttifakı’nın toplam oyu yüzde 50’yi aşmasına rağmen, seçime ayrı girilmesi sebebiyle ipi göğüsleyen taraf muhalefet oldu.

Abone ol

AK Parti ve MHP’nin bazı illerde ayrı aday çıkarma stratejisi muhalefetin işine yaradı. Kilis’te AK Parti ve MHP iki eski AK Parti milletvekilini aday gösterdi. Reşit Polat AK Parti’den Hasan Kara MHP’den aday oldu.

Cumhur İttifakı’nın toplam oyu bu ilde yüzde 50’yi aşmasına rağmen, seçime ayrı girilmesi nedeniyle ipi göğüsleyen taraf CHP oldu. CHP’nin adayı seçimi yüzde 41’le kazandı. AK Parti, yüzde 27.2, MHP ise yüzde 23.7 oyda kaldı.

Ayrılık yenilgi getirdi

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Amasya’da da benzer bir durum yaşandı. AK Parti ve MHP’nin toplam oyu yüzde 50’yi geçmesine rağmen, her iki parti ayrı aday çıkardığı için, seçimi yüzde 42 ile CHP kazandı. MHP’nin yönettiği Kastamonu da ayrı aday stratejisi nedeniyle CHP’ye geçen illerden biri oldu. 2019 seçimlerinde MHP’nin yüzde 50’ye yakın oyla kazandığı Kastamonu’da bu seçimlerde AK Parti ve MHP yine ayrı aday çıkardı. Bu kez, CHP’nin adayı seçimi yüzde 50 civarında oyla kazandı.

Kütahya seçimleri de yine AK Parti ve MHP’nin ayrı aday stratejisinin tutmadığı illerden biri oldu. 2019 yerel seçimlerinin galibi bu ilde MHP olmuştu. Bu seçimlerde ise yarış AK Parti, MHP ve CHP arasında geçti. CHP’nin adayı MHP’yi sadece bin civarında oyla geride bırakarak seçimi kazandı. Yozgat’taki seçimlerde de ayrı aday hem AK Parti’ye hem MHP’ye kaybettirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Otizmli genç çekinerek başladığı yüzmede madalya hedefliyor
Otizmli genç çekinerek başladığı yüzmede madalya hedefliyor
Tokat'ta kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu!
Tokat'ta kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu!
Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendi
Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendi
Peru'da Cumhurbaşkanı hakkındaki yolsuzluk soruşturmasından sonra 6 bakan istifa etti
Peru'da Cumhurbaşkanı hakkındaki yolsuzluk soruşturmasından sonra 6 bakan istifa etti
TEMSAN mühendisleri kompakt mini HES geliştirdi
TEMSAN mühendisleri kompakt mini HES geliştirdi
Depremin yıktığı illerden 5'i el değiştirdi
Depremin yıktığı illerden 5'i el değiştirdi
Yargıtay Başkanı 12. turda da belirlenemedi
Yargıtay Başkanı 12. turda da belirlenemedi
"Spor salonlarındaki enfeksiyon riskine" karşı uyarı
"Spor salonlarındaki enfeksiyon riskine" karşı uyarı
Bayram alışverişinde "fahiş fiyat ve açıkta satılan ürün" uyarısı!
Bayram alışverişinde "fahiş fiyat ve açıkta satılan ürün" uyarısı!
Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! İslam Memiş'ten bomba tahmin
Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! İslam Memiş'ten bomba tahmin
Afrikalı mülteciler Brezilya’da zorlu şartlar altında yaşamaya çalışıyor
Afrikalı mülteciler Brezilya’da zorlu şartlar altında yaşamaya çalışıyor
6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi