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Depremin yıktığı illerden 5'i el değiştirdi

Depremin yıktığı illerden 5'i el değiştirdi

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı 11 ilden 5'i el değiştirdi. AK Parti'deki Adıyaman ve Kilis CHP'ye, Şanlıurfa Yeniden Refah'a; CHP'nin yönettiği Hatay ise AK Parti'ye geçti. DEM Parti Diyarbakır'ı seçimle kayyımdan geri aldı.

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61 milyon seçmen sandık başına giderek 5 yıllık belediye yöneticilerini belirledi. 6 Şubat depremlerinde yıkılan 11 ilden 5'inin yönetimi yönetimi kesin olmayan sonuçlara göre el değiştirdi.

AK Parti yönetimindeki Adıyaman ve Kilis'te CHP'nin, Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi'nin adayı kazandı. CHP'nin yönettiği Hatay'da AK Parti'nin adayı kazanırken Diyarbakır'da da kayyım yönetiminden DEM Parti'ye geçti.

Adıyaman ile Kilis'te CHP'nin adayları Abdurrahman Tutdere ve Hakan Bilecen, Hatay'da AK Parti adayı Mehmet Öntürk, Urfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar kazandı. DEM Parti eş başkan adayları Ayşe Serra Bucak ile Doğan Hatun da kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni kazandı.

6 Şubat (2023) depremlerinde 11 il yıkılmış, 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken binlerce insan engelli ve evsiz kalmıştı. Depremzedelerin çoğu bölgelerde konteynırlarda ya da çadırlarda yaşam savaşı vermeye devam ederken, yardımlar sürüyor.

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