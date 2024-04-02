Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! İslam Memiş'ten bomba tahmin

Altının ons fiyatındaki yükselişe paralel artış kaydeden gram fiyatı, dünü 2 bin 335 liradan tamamladı. Altın yeni güne değer kaybı ile başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

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Altının gram fiyatı, yeni güne ise değer kaybıyla başlamasının ardından 2 bin 330 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 340 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti

Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 primle 2 bin 255 dolarda seyrediyor. Altının ons fiyatı, dün 2 bin 266 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti.

Analistler, dünya genelinde önemli merkez bankalarının yavaş yavaş faiz indirimlerine hazırlandığını belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine diğer ülkelerden daha geç başlama ihtimalinin yükselmesi sebebiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade etti.,

"Düşüşler kalıcı değil"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında son durum hakkında değerlendirmede bulundu. Memiş şunları kaydetti:

"Altının gram fiyatı 2 bin 400 lira sınırında banda denk gelme eğilimini sürdürüyor. Altının gramı bana göre ucuz. Bu yılla alakalı 3 bin 3 bin 500 lira beklentimiz sürüyor. Mayıs ayı çok önemli. Çok önemli gelişmeler olacak. Sakin olmak lazım. Ekonomik olarak dünya farklı bir yere gidiyor. Altın fiyatlarındaki düşüşler kalıcı değildir. "