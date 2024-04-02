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Adana'da trafikte tartıştıkları kişiyi darbeden 2 motosiklet sürücüsü tutuklandı

Adana'da trafikte tartıştıkları kişiyi darbeden 2 motosiklet sürücüsü tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, trafikte tartıştıkları kişiyi darbeden 2 motosiklet sürücüsü tutuklandı.

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Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda 31 Mart'ta eşiyle otomobiliyle yolda giden A.M. (34), "yol vermeme" meselesi nedeniyle 2 motosiklette bulunan 3 kişiyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bıçakla üzerine yürüdükleri A.M'yi darbeden 3 kişi daha sonra otomobili yumrukladı. Şikayet üzerine, olaydan kısa süre sonra şüpheliler İsa Can Ö. (22), Murat A. (21) ve Kudret E. (21) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen motosiklet sürücüleri İsa Can Ö. ve Murat A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Kudret E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Söz konusu kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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