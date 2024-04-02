AK Parti seçimi neden kaybetti? Şamil Tayyar'ın paylaştığı iki fotoğraf gündem oldu

AK Partili Şamil Tayyar, seçim öncesi sokakları dev arazi aracıyla gezen AK Parti Afyonkarahisar adayı Uluçay'ın fotoğrafı ile 1994 seçimlerinde Refah Partisi'nin en tepesindeki isimlerin doluştuğu mütevazi aracı yan yana getirdi. Tayyar, "İki fotoğraf arasındaki farkı bulursak derdi de buluruz dermanı da." dedi.

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31 Mart yerel seçimleri sonrası AK Parti'de hesaplaşma başladı. İlk kez CHP'nin gerisine düşen AK Parti'de oy kaybının nedenleri aranıyor.

Pek çok il kaybedilirken bunlardan birisi de partinin kalesi sayılabilecek yerlerden biri olan Afyonkarahisar'dı.

AK Parti adayı 18.91 puan fark yedi

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, seçimi kazanırken, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'a yüzde 18.91 oy fark attı.

Seçim sonrası sosyal medyada dolayan video gündem oldu. AK Parti yöneticilerine yöneltilen "kibir" ve "halka tepeden bakma" eleştirisine örnek olarak gösterilen görüntüler çok konuşuldu.

AK Parti adayının gösterişli seçim gezisi

AK Parti adayı Uluçay, seçim öncesi etrafını korumaların sardığı çakarlı dev arazi aracıyla sokaklarda halkı selamlıyordu.

"İki fotoğraf arasındaki farkı bulursak derdi de buluruz dermanı da"

İşte bu görüntüler AK Parti eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar'ın gündemindeydi. Tayyar, eleştirilen AK Parti adayının fotoğrafı ile Refah Partisi'nin zor şartlar altında seçimleri kazandığı 1994 seçim kampanyasının fotoğrafını sosyal medya hesabında yan yana getirdi.

Tayyar, paylaşımın altına "Maksadı anlatmak için uzunca yazmaya gerek yok sanırım. İki fotoğraf arasındaki farkı bulursak derdi de buluruz dermanı da." ifadelerine yer verdi.