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Brezilya'da 1964 askeri darbesinde hayatını kaybedenler anıldı

Brezilya'da 1964 askeri darbesinde hayatını kaybedenler anıldı

Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'nun Rua da Relacao bölgesinde bir araya gelen göstericiler, ABD destekli 1964 askeri darbesinde demokratik rejimi savunup hayatını kaybedenleri andı. Marielle Franco'ya bazı göndermelerin yapıldığı etkinliğe çeşitli sosyal ve siyasi hareketler de katıldı.

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Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir araya gelen bir grup gösterici, ABD destekli 1964 darbesi sonrasında Joao Goulart’ı deviren ve devrimle gelen askeri cunta yönetimi 1985 yılında kadar tam 21 sene boyunca ülkenin yönetimi görevini yürüten sistemini reddeden gösteri düzenledi. Kentin bazı bölgelerinde de, darbeyi destekleyen göstericiler de yer aldı. 

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