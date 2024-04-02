AK Parti nasıl oy kaybetti? Dördüncü neden olarak gösterildi Hakan Bayrakçı örneğini anlattı

AK Parti'nin yerel seçimlerde neden kaybettiği CNN Türk ekranlarında analiz edildi. İktidarın halktan uzaklaştığı eleştirisi neler arasında gösterilirken, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile diyaloğunu aktardı.

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AK Parti yerel seçimlerde hüsran yaşadı, ilk kez CHP'nin gerisine düştü. Partinin oy erimesinin nedenleri CNN Türk ekranlarında masaya yatırıldı.

Sırasıyla emekliler, genel ekonomi ve yanlış adaylar nedenler arasındaydı. Dördüncüsü ise AK Parti yöneticilerinin halktan uzaklaşması olarak gösterildi.

Ahmet Hakan, AK Parti'ye yakın Whatsapp gruplarında olduğunu, genel olarak AK Parti yöneticilerine yukarıdan bakma, kibir eleştirisinin yapıldığını söyledi.

Hakan'a "katılıyorum" diyen SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, konuya ilişkin başından geçen bir olayı örnek verdi:

'Çok yoğunum 3-4 ay sonra görüşelim'

"Seçimden 2-3 ay önce bambaşka bir konu için anket konusu değil iş konusu değil belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcısı Efkan Ala Bey'i aradım. Görüşebilir miyim diye? 'Çok yoğunum 3-4 ay sonra görüşelim' dedi."