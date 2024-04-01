Gazeteci Ahmet Hakan’ın yazısındaki tahminlerinin neredeyse hiçbiri tutmadı!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın 17 Mart tarihinde gazetedeki köşesinde yazdığı seçim öngörüleri sosyal medyada gündem oldu. Ahmet Hakan’ın 14 tahmininin 12 tanesi tutmadı…

Abone ol

Seçim akşamının en çok konuşulan isimlerinden biri de gazeteci Ahmet Hakan olmuştu. Hakan, CNN’deki program bitmeden yayından ayrılması ve saçları ile sosyal medyada gündem oldu. Gazeteci Ahmet Hakan, şimdi de seçimden önce yazdığı seçim öngörüleri yazısı ile gündemde.

31 Mart seçimleri ardından CHP, aldığı oyla birinci parti oldu. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Ankara'da Mansur Yavaş kazanırken AK Parti ve MHP'den birçok il ve ilçe de CHP'ye geçti.



Ahmet Hakan’ın yazısındaki 14 tahmininin 12 tanesi tutmadı. İşte o tahminler...