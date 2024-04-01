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Isparta Aksu'da AK Parti 1 oy farkla tekrar kazandı

Isparta Aksu'da AK Parti 1 oy farkla tekrar kazandı

Aksu ilçesinde mevcut belediye başkanı AK Partili Veli Kahraman, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi 1 oy farkla kazandı.

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Türkiye seçimini yaptı..

Yoğun bir katılımın olduğu seçimlerde vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak isimlere oylarını verdi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YKS) kesin olmayan yüzde 99,99'luk açılan sandık oranlarına göre yarışın kıyasıya geçtiği illerden biri Isparta idi.

1 oy farkla kazandı

Aksu ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı AK Partili Veli Kahraman, en yakın rakibi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Mehmet Çetin'e karşı 1 oy farkla kazandı.

Bin 206 oydan 516'sını alan Veli Kahraman yüzde 42,82 oy oranı ile Aksu Belediye Başkanı olurken, Mehmet Çetin ise 515 oy alarak yüzde 42,74’te kaldı.

CHP'nin İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunacağı öğrenildi.

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