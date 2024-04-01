Sağlık Bakanlığı'ndan Filistinlilere 'hastaneleri boşaltın' çağrısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Filistinlilerden hastaneleri tahliye etmeleri konusunda bir çağrıda bulundu.

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İsrail’in ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde saldırılar ve baskınlar sonucu birçok hastanenin hizmet dışı kalması nedeniyle hastanelerin kapasitesi doldu.

Sağlık sistemi çökme noktasında

Hastanelerdeki son duruma ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin hastaneleri defalarca hedef alması sonucu sağlık sisteminin neredeyse çökme noktasına geldiği belirtildi.

Hastane bölümlerinin ve yatakların yerinden edilmiş kişilerle dolması sonucu sağlık hizmeti verecek alan kalmadığı ifade edilen açıklamada, bu durumun hasta ve yaralılar için şartları zorlaştırdığı, ayrıca hastalıkların yayılmasına da neden olduğu vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı söz konusu nedenlerden dolayı sağlık personelinin hayat kurtarıcı hizmet ve tedavi sunabilmesi için herkese hastaneleri boşaltma, hastanelerin sadece hasta ve yaralılara bırakılması çağrısında bulundu.

Öte yandan, İsrail güçleri, 2 hafta boyunca kuşatma altına aldığı Gazze Şeridi’nin en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi’nden bugün çekildiğini açıklamıştı. İsrail’in saldırıları nedeniyle büyük hasar oluşan hastanenin hizmet dışı kaldığı belirtildi.