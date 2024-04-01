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Güç Birliği Partisi en az oy ile tarihe geçti

Güç Birliği Partisi en az oy ile tarihe geçti

Türkiye, sandık başına giderek yerel yönetimleri belirledi. Sonuçların netleştiği tabloda en az oy alan Güç Birliği Partisi, tarihe geçti. Güç Birliği Partisi, 3 oyla tarihin en az oyunu alan siyasi parti oldu.

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31 Mart Yerel Seçimleri'nin sonuçları netleşirken, Türkiye genelinde birçok ilçe ve şehirde rekorlar kırıldı. Ancak bazı ilçelerde ise ilginç istatistikler dikkat çekti. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde belediye başkan adayı gösteren Güç Birliği Partisi, tarihe geçecek bir oy rekoruna imza attı.

Seçimlerde sadece Mudurnu ilçesinde aday gösteren Güç Birliği Partisi'nin adayı Mustafa Doğramacı, toplamda sadece 3 oy aldı. Araştırmacı Mert Uzunsoy'un verdiği bilgiye göre, bu oy miktarı Türkiye tarihinde bir siyasi partinin aldığı en düşük oy olarak kayıtlara geçti.

Uzunsoy'un X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Seçim verilerini birçok açıdan ele alıp analiz edeceğiz ancak ilk olarak en ilginç verilerden birini paylaşayım. Seçime yalnızca Mudurnu’da katılan Güç Birliği Partisi toplamda yalnızca üç (3) oy elde etti. Ve cumhuriyet tarihinde bir seçimde en az oy alan siyasi parti oldu.”

Türkiye genelindeki seçim sonuçlarının detaylı analizi devam ederken, Güç Birliği Partisi'nin aldığı düşük oy miktarı ise dikkat çeken bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor.

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