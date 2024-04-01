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Altının kilogram fiyatı gün sonunda geriledi

Altının kilogram fiyatı gün sonunda geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya indi.

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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 425 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 475 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 azalışla 2 milyon 430 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 446 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 69 milyon 909 bin 937,50 lira, işlem miktarı ise 436,49 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 111 milyon 605 bin 700 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Fours Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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